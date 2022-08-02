دعا وزير الصحة، البروفيسور عبد الرحمان بن بوزيد، مساء أمس الاثنين، مديري الصحة عبر الولايات، بالتجنّد التام تحسباً لأي طارئ، تبعاً لمعاودة جائحة كورونا تمدّدها في الجزائر خلال الأسابيع الأخيرة.

وفي لقاء تقييمي دوري جمعه بمديري الصحة الولائيين ومسؤولي المؤسسات الاستشفائية التابعة لها بتقنية التحاضر عن بعد، اطلّع الوزير على آخر التطورات المسجّلة والمتعلّقة بالوضعية الوبائية الخاصة بجائحة كوفيد 19، والتي تعرف ارتفاعا في الحالات المسجّلة يومياً، ممّا يستدعي التجنّد التام لأي طارئ.

وبحسب بيان نشرته وزارة الصحة على صفحتها الرسمية على منصة "فايسبوك"، شهد اللقاء، تقديم مديري الصحة جملة من التوضيحات والشروحات حول مدى سير برنامج المشاريع المتعلقة بالعيادات المتعددة الخدمات والتي تمّ إعادة تهيئتها وفق التعليمات الموجّهة إليهم من قبل وزير الصحة.

وأفيد أنّ بعض الولايات شهدت تقدماً ملحوظاً في إعادة تهيئة العيادات المتعددة الخدمات بها بنسبة بلغت 100بالمائة، في صورة ولاية تيارت التي أعادت تهيئة 11 عيادة متعددة الخدمات بالكامل، بالإضافة إلى ولاية خنشلة التي أعادت تهيئة أربعة عيادات متعددة الخدمات وهي جاهزة لاستئناف نشاطاتها بشكل عادٍ.

وبهذا الخصوص، شدّد وزير الصحة على ضرورة إبراز المشاريع المنجزة على مستوى كل الولايات وتثمينها، كما أكّد بن بوزيد على ضرورة تحسين ظروف عمل الأطباء ومنحهم كل الاحتياجات الضرورية ليتسنى لهم التكفل الأمثل بالمرضى.