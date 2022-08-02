ستغلق اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء أنفاق خراطة بالطريق الوطني رقم 9 الرابط بين ولايتي بجاية وسطيف بسبب أشغال التنظيف والصيانة.

وأفاد مركز الإعلام وتنسيق المرور للدرك الوطني في إعلان لمستعملي نفق خراطة عبر صفحة "طريقي"، إنه سيتم غلق أنفاق خراطة بالطريق الوطني رقم 9 الرابط بين ولايتي بجاية وسطيف لفترات متقطعة لغرض إجراء أشغال التنظيف والصيانة.

وأضاف نفس المصدر إن العملية ستدوم يومين، الثلاثاء والأربعاء (02 و03 أوت 2022)، ابتداء من الساعة الحادية عشرة (23:30) ليلا إلى غاية الخامسة (05:00) صباحا، مضيفا إن الغلق سيكون لمدة ساعة ونصف مؤقتا ومتقطعا أي فترة للأشغال وفترة تفتح فيه حركة المرور لمدة نصف ساعة.

ودعت مصالح الدرك الوطني سائقي المركبات من مستعملي هذا الطريق إلى احترام آجال الغلق وعدم تجاوز طوابير المركبات.