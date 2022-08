Le tunnel de Kherrata sur la route nationale 9 reliant les wilayas de Bejaia et Sétif, sera fermé mardi et mercredi pour maintenance et entretien.

Le centre d’information et de coordination de la circulation de la gendarmerie nationale a déclaré dans une annonce aux usagers du tunnel de tournage via la page “Tariki” que le tunnel sera fermé de manière intermittente pour des travaux de maintenance et d’entretien”.