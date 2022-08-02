أسدل الستار ليلة الإثنين إلى الثلاثاء على الطبعة الـ 42 للمهرجان الثقافي الدولي لتيمڤاد وسط حضور لافت للجمهور الذي غصت به مدرجات مسرح الهواء الطلق المحاذي للموقع الأثري بمدينة تيمڤاد بولاية باتنة.

وحضر السهرة الختامية ممثلا عن وزيرة الثقافة والفنون مدير التنظيم والتوزيع والإنتاج الثقافي والفني بذات الوزارة سمير الثعالبي وكذا المدير العام للديوان الوطني للثقافة والإعلام نور الدين عبد الله بوقندورة الذي عين محافظا للمهرجان الثقافي الدولي لتيمڤاد خلفا لمحافظ التظاهرة السابق يوسف بوخنتاش الذي أنهيت مهامه على إثر توقف السهرة الافتتاحية.

وقد استمتع الحضور الذين قدموا من عديد الولايات في بداية السهرة الختامية بـ "تحويسة دي زاد" للمخرج فوزي بن براهيم التي كانت مبرمجة في السهرة الافتتاحية وهي لوحات فنية استعراضية تحكي بلمسة عصرية عن الزخم الحضاري الذي يميز التراث الجزائري.

وتخلل هذا العرض الغنائي الراقص وقفة تكريمية لثلاثة فنانين متوفين تركوا بصمتهم في الساحة الفنية وهم كاتشو وعيسى الجرموني وبقار حدة.

كما كرمت محافظة المهرجان الثقافي الدولي لتيمڤاد في طبعته الـ 42 في هذه السهرة المميزة كل من الممثل والكاتب المسرحي فوزي بوصلاح والممثل المسرحي صالح بوبير والموسيقي الشاب عقبة جوماطي والعضو السابق بمحافظة مهرجان تيمقاد الفقيد فريد جويمعة فيما شهدت السهرة الأولى تكريم الفنان الراحل عمر الزاهي.

وكان نجم السهرة الختامية الفنان "فلان" الذي أمتع الجمهور لاسيما الشباب بأجمل أغانيه التي لاقت تجاوبا كبيرا من طرف الحضور الذي ردد مقاطع كثيرة منها وهو ما استحسنه الفنان.

فعلى الرغم من الانطلاقة المتعثرة لهذه التظاهرة الدولية في طبعتها الـ 42 حيث توقفت السهرة الافتتاحية في بدايتها بسبب خلل تقني إلا أن المهرجان استعاد حيويته في السهرة الموالية ليشهد بعد ذلك إقبالا لافتا للجمهور.

وعرف المهرجان لحظاته القوية مع نجوم الأغنية الشبابية الجزائرية لتبلغ ذروتها في السهرة الثالثة التي أحياها الفنانون حميد بلبش وفرقة تيكوباوين وجليل باليرمو وبلال الصغير وديدين كانون، امتزجت فيها النغمة الشاوية بالنغمة الصحراوية و "الراي" وكذا "الراب".

وتميزت كل السهرات التي غلب عليها الطابع الشبابي لتزامن الطبعة الـ 42 مع ستينية الاستقلال بحضور لافت للعائلات التي توافدت على ركح تاموڤادي من عديد الولايات لتعيش مدينة تيمڤاد حيوية كبيرة طيلة فترة المهرجان الذي امتد من 27 جويلية إلى الفاتح أوت.