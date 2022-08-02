أصدر لاعبو اتحاد الجزائر، بيانا رسميا تم توجيه ثلاث نسخ منه إلى كل من إدارة النادي، الاتحاد الجزائري لكرة القدم، الرابطة المحترفة وكذلك وزارة الشباب والرياضة.

وجاء ت هذه الخطوة، كرّد من بعض اللاعبين على التصريحات الأخيرة لكل من رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للفريق اللذان عقدا أمس ندوة صحفية عقب إلغاء رحلة تركيا أين كان سيجري زملاء الحارس زماموش المعسكر الإعدادي قبل بداية الموسم.

وحملت الوثيقة التي تحوز " الخبر"، على نسخة منها 14 توقيعا، بعض التوضيحات والمطالب، ركزت في أغلبها على الدفاع عن المدرب جميل بن واحي حيث رفض اللاعبون المساس بالطاقم الفني الذي يقوده التقني المغربي الموقوف من قبل الإدارة إلى غاية الاستماع إليه من قبل لجنة التأديب، ناهيك عن تذمرهم من عدم وجود الألبسة الرياضة الخاصة بهم.

يذكر أن بن واحي برمج حصة تدريبية بداية من الساعة السادسة مساء، في وقت منعت الإدارة اللاعبين من المران الجماعي.