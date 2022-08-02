حولت صباح اليوم مصالح الحماية المدنية لدائرة مشدالة جثة امرأة تبلغ من العمر 32 سنة وجدت معلقة بحبل في منزلها الواقع بإقليم بلدية صحاريج 60كلم شرق مقر ولاية البويرة، بعد أن عثروا عليها جثة معلقة.

وحسب بيان مديرية الحماية المدنية لولاية البويرة، تدخلت إسعافات الوحدة الثانوية أمشدالة على الساعة 05سا30د من أجل نقل متوفى بقرية ايلييتن بلدية صحاريج.

الضحية من جنس انثى تبلغ من العمر 32 سنة وجدت معلقة بحبل داخل مرحاض المنزل.تم تحويلها الى مصلحة حفظ الجثث لمستشفى امشدالة وللإشارة تعتبر هذه الحالة التاسعة منذ بداية الموسم التي سجلتها مصالح الحماية المدنية منهم 5 رجال و 3 نساء و طفل يبلغ من العمر 14 سنة.