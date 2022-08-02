توفي 41 شخصا وجرح 1974 آخرون في حوادث مرور سجلت بعدة مناطق من الوطن خلال الأسبوع الأخير، حسب ما أفادت به اليوم الثلاثاء حصيلة لمصالح الحماية المدنية.

وأوضح نفس المصدر أن أثقل حصيلة سجلت خلال هذه الفترة كانت بولاية الجزائر، حيث توفي خمسة أشخاص في مكان الحادث وجرح 174 آخرون تم إسعافهم وتحويلهم إلى المراكز الاستشفائية على إثـر 158 حادث مرور.

من جهة أخرى، قامت وحدات الحماية المدنية بـ 3172 تدخل سمح بإخماد 2347 حريق منها حرائق منزلية وصناعية أهمها بولاية الجزائر حيث سجلت 182 تدخلا على إثر 139 حريقا.

وفي مجال العمليات المختلفة، قامت ذات الوحدات في نفس الفترة بـ 5736 تدخلا لتغطية 5023 عملية إسعاف وإنقاذ 556 شخصا من الخطر.