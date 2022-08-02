وجهت مصالح أمن ولاية الجزائر، اليوم الثلاثاء نداء للجمهور بخصوص شخص مشتبه فيه في عدة قضايا متعلقة بالنصب والاحتيال على عدة أشخاص طبيعيين ومؤسسات، داعية كل من تعامل معه إلى التقرب من مصالحها وفق ما جاء عبر وكالة الأنباء الجزائرية.

وجاء في النداء المرفق بصورة هذا الشخص: "طبقا لنص المادة 17 من قانون الإجراءات الجزائية وعملا بالإذن الصادر عن نيابة الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس، تنهي مصالح أمن ولاية الجزائر إلى علم المواطنين أن المدعو ص/ب، مشتبه فيه في عدة قضايا متعلقة بالنصب والاحتيال على عدة أشخاص طبيعيين ومؤسسات.

وفي هذا الصدد، وجهت ذات المصالح "نداء لكل شخص يكون قد وقع ضحية السالف الذكر سواء عن طريق التقائه شخصيا أو التعامل معه عبر الهاتف، التوجه إلى مقر مقاطعة الشرطة القضائية الثالثة غرب الكائن على مستوى شاطوناف الأبيار بالعاصمة أو أي مقر للشرطة عبر تراب الجمهورية لتقييد شكوى أو الإدلاء بشهادة في قضية الحال.