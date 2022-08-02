تأهل العداء الجزائري منصف خورافي اليوم الثلاثاء إلى نصف نهائي لسباق 110م حواجز في بطولة العالم لألعاب القوى (أقل من 20 سنة)، الجارية حالية بمدينة كالي بكولومبيا.

واحتل خورافي في المجموعة التصفوية الرابعة التي شارك فيها، الصف الثاني في وقت قدر بـ (13ثا و79ج)، محققا أحسن رقم شخصي له للسنة الجارية والتوقيت الثالث عشر للمجموعات التصفوية السبعة لموعد كالي.

وشارك 45 عداء في التصفيات السبعة التي كانت مبرمجة في سباق 110م حواجز، حيث تأهل إلى نصف النهائي، أصحاب المراكز الثلاثة الأولى من كل مجموعة تصفوية، بالإضافة إلى أحسن ثلاث أوقات لكل المجموعات.

منصف خورافي (18 سنة) سيشارك في المجموعة الثانية من الثلاثة المبرمجة لنصف نهائي سباق 110م حواجز.

بالمقابل، أقصي مواطنه سعيد عمري في تصفيات سباق 1500م، حيث احتل المرتبة الـ 11 في مجموعته التصفوية الثالثة في وقت (3د و50ثا و78ج)، متأخرا عن الفائز بالسباق، الإثيوبي آمياس جيرماس (3د و45ثا و40ج).

يذكر أن الجزائر تشارك في موعد كولومبيا بـ 12 رياضيا.