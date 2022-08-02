أكدت وزارة الحج والعمرة السعودية عدم اشتراط تقديم فحص "بي سي آر" سلبي للمعتمرين القادمين من خارج المملكة.

ووفقا لما نشرته جريدة "عكاظ" السعودية، فقد أكدت الوزارة أنها لم تعد تطالب المعتمرين من الخارج بفحص "بي سي آر" سلبي، أو بفحص معتمد للمستضدات لفيروس كورونا قبل القدوم إلى المملكة. لكن الوزارة أكدت على ضرورة وجود "تأمين لتغطية تكاليف العلاج من الإصابة بفيروس كورونا".

وأوضحت الوزارة أن "مدة الإقامة للقادمين بتأشيرات العمرة هي 90 يوماً، تتضمن حرية التنقل خلالها بين مكة المكرمة والمدينة المنورة وجميع مدن السعودية". وكانت وزارة الحج والعمرة السعودية قد أعلنت في منتصف جويلية الماضي بدء استقبال طلبات إصدار تأشيرات العمرة من جميع دول العالم، مؤكدة أن إصدارها سيبدأ في الأول من شهر محرم.

ووفقا لبيان، نشرته الوزارة وقتها عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أوضحت أن موسم العمرة يبدأ في 30 جويلية، لافتة إلى أن موقعها الإلكتروني يتضمن كل متطلبات إصدار التأشيرة، حيث يمكن للراغبين الاطلاع عليها.