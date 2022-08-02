يوم بعد إعلان غلق مسبح "تيتانيك" ببلدية عزازقة في ولاية تيزي وزو، إثر وفاة الطفلة مريم، 8 سنوات، نشرت إدارة المسبح بيانا ردت فيه حول ما يدور عن ملابسات الحادث وقرار الغلق.

قرار الغلق أوردته وكالة الأنباء الجزائرية، أمس، نقلا عن مصادر في الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني، غير أن الإدارة في البيان الصادر اليوم، أشارت إلى أنها لم تتلق أي إشعار بالغلق والمسبح استأنف العمل اليوم بصفة عادية.

وبخصوص الحادث، جاء في البيان أن التحقيق الأمني متواصل ونفس الشيء بالنسبة للتحقيق الداخلي وهما من سيكشفان أسباب وفاة الطفلة مريم وعلى إثر ذلك سيتم اتخاذ قرارات حازمة، يضيف البيان.

نفس المصدر أشار إلى أن المسبح يستجيب لكل معايير السلامة، وأن مثل هذه الحوادث يمكن أن تقع في أي مسبح عبر العالم