نشط صباح اليوم الثلاثاء، ياسين غوري رئيس الوفد الجزائري الذي سيشارك في دورة الألعاب الإسلامية المقررة بتركيا بداية من التاسع أوت الجاري إلى غاية الثامن عشر من الشهر ذاته، ندوة صحفية بمقر المتحف الأولمبي بالجزائر العاصمة وذلك للحديث عن آخر التحضيرات المتعلقة بتنقل الاتحادات المشاركة في هذه التظاهرة الرياضية القارية.

وقال غوري:" كان هناك عدة اجتماعات تنسيقية للرؤساء وممثلي الاتحادات المعنية بالمنافسة، شرعنا قبل بداية ألعاب البحر الأبيض المتوسط في ضبط كافة الأمور".

وأضاف:" هناك 12 رياضة ستكون حاضرة خلال الدورة، الرياضات الفردية لها حصة الأسد من المشاركة فيما ستكون الرياضة الجماعية ممثلة بمنتخب كرة القدم". وأضاف: "ستمثل الجزائر في الطبعة الخامسة من الألعاب الإسلامية بـ 147 رياضيا منهم 111 ذكور 26 إناث".

وبخصوص عدد المتنقلين أوضح قوراي أن خمسين عضوا من الأطقم الفنية للاتحادات وسبعة من الطاقم الطبي التابع للجنة الأولمبية الجزائرية بالإضافة لسبعة من الإداريين بما فيهم رئيس الوفد سيسافرون إلى تركيا على عشر رحلات حيث ستنطلق الأولى منتصف هذه الليلة".

وختم: "نسعى لتحقيق أكبر قدر من الميداليات وأن نكون في المستوى من التنظيم خلال هذه الطبعة التي نأمل أن تكون هي الأفضل".