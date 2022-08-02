عقدت اليوم الثلاثاء، المؤتمرات الصحفية لمدربي منتخبات فلسطين والسعودية ومصر والجزائر، قبل مباراتي الدور نصف النهائي لبطولة كأس العرب لمنتخبات أقل من 20 سنة التي تجري بمدينة أبها السعودية وتستمر إلى غاية السابع من الشهر الجاري.

ويلتقي منتخب السعودية مع فلسطين، بينما يلعب المنتخب الجزائري أمام نظيره المصري في الدور نصف النهائي غداً الأربعاء.

وقال مدرب منتخب الجزائر محمد لاسات: "الاستعداد لهذه المباراة لم يتم على نحو جيد بسبب ضيق الوقت، لكن حرصنا على الاسترجاع والمحافظة على المعدل البدني للاعبين، ونحن في جاهزية كبيرة لملاقاة المنتخب المصري".

وأردف: "هذه البطولة ناجحة وستفيدنا كثيراً في المستقبل القريب، وأتمنى استمرارها وهي أفضل من البطولات الإفريقية التي تقام كل عامين، وأتوقع أن تكون البطولة العربية هي الهدف الأول لكافة المنتخبات، المنشآت والملاعب رائعة في منطقة عسير، والمناخ ملائم للغاية لخوض مباريات بهذه القوية".

وختم لاسات: في حال الفوز على منتخب مصر وهو ما نسعى إليه، أعتقد أننا سنفوز بالمباراة النهائية ونتوج باللقب أمام أي منافس سواءً منتخب السعودية أو منتخب فلسطين".

ونشر موقع الاتحاد العربي تصريحات المدربين، حين قال مدرب منتخب مصر محمود جابر " إن الوقت لم يسعفنا للاستعداد بالشكل الكافي وقمنا فقط بعمليات الاستشفاء للاعبين، مشوارنا جيد والمستوى يتطور من مباراة لأخرى، وسنمضي في طريقنا نحو بلوغ المباراة النهائية، المنافسة مع منتخب الجزائر شريفة وهو لقاء أخوي، وسنعمل على تحقيق الفوز دون أي تهاون، نحترم المنافس وسنقدم سوياً مباراة تليق بسمعة الكرة المصرية والجزائر".

وأتم حديثه عن لقاء الغد:" جمهورنا في المملكة العربية السعودية هو الداعم الأكبر لنا في تلك البطولة، وهذا الحضور القوي يمنحنا إصراراً وعزيمة نحو تحقيق الفوز وتقديم أفضل المستويات وإسعاد كافة الجماهير المصرية".