Vint-quatre heures après l'annonce de fermeture de la piscine "best titanic" dans la commune de Azazga, suite au décès de la fillette de 8 ans, Myriam, la direction de l'établissemet a publié un communiqué sur les circonstances de l’incident et la décision de fermer.

La décision de fermeture a été rapportée hier par l’APS, citant des sources de la brigade territoriale de la gendarmerie. le communqiué précise cependant que la direction n'avait reçu aucun avis de fermeture et que la piscine a repris son activité normalement aujourd’hui.

Il a également a fait savoir concernant l’incident, que l’enquête de la police était en cours, ainsi qu'une enquete interne pour révélerer les causes du décès de la petite Miryam, et à la suite desquelles des décisions fermes seront prises.

La même source a souligné que la piscine répondait aux normes de sécurité et que de tels accidents peuvent se produire dans n’importe quel endroit au monde.