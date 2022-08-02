حطت طائرة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي في مطار العاصمة التايوانية تايبي، الثلاثاء، في خطوة قد تؤدي للمزيد من التوتر بين واشنطن وبكين.

وأظهرت لقطات تلفزيونية حية بيلوسي البالغة من العمر 82 عاما، وهي تنزل من طائرة عسكرية أميركية في مطار سونغشان في تايبي، وكان في استقبالها وزير الخارجية التايواني جوزيف وو.

وقال أعضاء الوفد في بيان مشترك صدر عن مكتب بيلوسي: "زيارة وفد الكونغرس إلى تايوان تكرس التزام أمريكا الثابت بدعم الديمقراطية في تايوان"، مشيرا إلى أن "الزيارة هي جزء من رحلتنا الأوسع إلى المحيطين الهندي والهادئ، بما في ذلك سنغافورة وماليزيا وكوريا الجنوبية واليابان، التي ركزت على الأمن المتبادل والشراكة الاقتصادية والحكم الديمقراطي".

وأفاد بأن "زيارتنا لا تتعارض بأي حال من الأحوال مع سياسة الولايات المتحدة طويلة الأمد، مسترشدة بقانون العلاقات مع تايوان لعام 1979، والبيانات المشتركة بين الولايات المتحدة والصين والتأكيدات الستة. تواصل الولايات المتحدة معارضة الجهود الأحادية الجانب لتغيير الوضع الراهن".

من جانبها استنكرت الصين التصرفات الأميركية "الخطيرة للغاية" في تايوان بعد وصول بيلوسي إليها.

وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان إن "الولايات المتحدة.. تعمل باستمرار على تشويه واخفاء وتفريغ مبدأ الصين الواحدة من محتواه"، مشددة أن "هذه الحركات مثل اللعب بالنار وهي خطيرة للغاية".

وقالت الخارجية الصينية: "إن الزيارة الأمريكية تبعث بإشارات خاطئة للقوات الانفصالية الساعية لاستقلال تايوان"، وأضافت الوزارة أن زيارة بيلوسي لتايوان تنتهك بشكل خطير مبدأ "صين واحدة" وأحكام الرسائل الصينية الأمريكية الثلاثة.

وبعد هبوط طائرة بيلوسي بقليل عبرت مقاتلات صينية مضيق تايوان، حسبما أفاد التلفزيون الرسمي الصيني، وأفادت قناة "سي جي تي إن" CGTN التلفزيونية الرسمية أن "مقاتلات صينية من طراز Su-35 تعبر مضيق تايوان"، من دون الكشف عن تفاصيل أخرى.

كما أعلنت وزارة الدفاع الصينية عن مناورات عسكرية وأنشطة تدريبية "هامة" تشمل تدريبات بالذخيرة الحية في 6 مناطق محيطة بجزيرة تايوان.

وكانت الصين قد حذرت حذرت الولايات المتحدة من أنها "ستتحمل المسؤولية وستدفع الثمن" في حال بيلوسي تايوان.

وفي أول تعليق روسي، أكد رئيس لجنة مجلس الدوما لشؤون الشباب أرتيوم ميتيليف، أن واشنطن بزيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان، تستفز الصين للدخول في صراع معها.

وحسب "روسيا اليوم"، كتب ذات المسؤول في "تيليغرام": "الإدارة الأمريكية غير العقلانية تضغط على كعب أخيل أول اقتصاد في العالم، وتستفز الصين للدخول في صراع معها بإلقاء الحطب على نار حرب عالمية ثالثة"، وأضاف أن "الصينيين لن ينسوا ذلك".