تم، اليوم الثلاثاء، توقيع مذكرة تعاون بين المديرية العامة للأمن الوطني وقيادة الدرك الوطني من أجل تدعيم الجهود المبذولة للوقاية من الجريمة بشتى أنواعها والتصدي لها من خلال وضع خطط عملياتية مشتركة.

ووقع على الاتفاقية المدير العام للأمن الوطني، فريد بن الشيخ، وقائد الدرك الوطني، العميد يحيى على والحاج، وفق بيان مديرية بيان مديرية الأمن الوطني.

واعتبر فريد بن الشيخ، أن هذه الاتفاقية تعد لبنة أخرى تضاف إلى المسار التاريخي المشترك، الذي يشهده مجال التنسيق العملياتي بين المؤسستين الأمنيتين، وأنها تشكل أرضية قانونية راسخة للدفع بجسور التعاون، إلى مستويات عليا تعكس الرؤية المستنيرة للسلطات العليا للبلاد، التي تؤكد في كل سانحة على فضائل التنسيق بين مؤسسات الدولة وتسخير الخبرات وتوفير الوسائل الضرورية، لتمكينهم من أداء مهامهم النبيلة في كنف قوانين الجمهورية.

من جهته، نوه العميد يحي على والحاج، بهذه المبادرة التي تعتبر خطوة جديدة تساهم في تعزيز التعاون الثنائي المثمر والبناء، وتبرز الحرص الكبير الذي توليه المؤسستين الأمنيتين للارتقاء بمجال التكامل العملياتي، للوقوف في وجه كافة أشكال الجريمة بما يرقى إلى تطلعات المواطن.

تجدر الإشارة، أن هذه الاتفاقية تشمل عدة مجالات، على غرار اعتماد آليات عملياتية بين وحدات الجهازين على المستوى الوطني والجهوي والإقليمي، تبادل المعلومات والخبرات، تعزيز التعاون التقني والعلمي، بالإضافة إلى برمجة دورات تدريبية متخصصة مشتركة تسمح بالرفع من مستوى الأداء المهني، خدمة للوطن والمواطن.