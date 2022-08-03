تمكن فريق طبي من المستشفى الجامعي بقسنطينة من استئصال ورم وزنه 13 كلغ من المبيض الأيسر لامرأة، حسب ما أوردته، الإذاعة المحلية .

وأجريت العملية في المستشفى العمومي البير لسيدة تبلغ من العمر 57 عاما من قسنطينة.

ك واستغرقت العملية ثلاث ساعات وأشرف على الطاقم الطبي الجراح أنيس سماتي ، بحسب المصدر نفسه وكانت المريضة تعاني من هذا الورم لمدة سبع سنوات. حيث تقدمت إلى الاستعجالات الطبية بالمستشفى منذ خمسة أيام.

وبعد التشاور قرر الفريق الطبي إجراء العملية.

وأوضح د. سماتي للإذاعة المحلية أنه تم إجراء جميع التحاليل الطبية على المريض وتعبئة كمية الدم اللازمة لاحتياجات العملية.

ويضيف المصدر ذاته أن هذه المرأة التي لم يتم الكشف عن هويتها "لم تتح لها الفرصة" لتلقي العلاج في مستشفيات أخرى في الدولة لأسباب غير معروفة ، مما يؤكد ندرة هذا النوع من الورم.