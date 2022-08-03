اشتدت حدة التوتر، اليوم الثلاثاء، بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين على خلفية وصول رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، إلى العاصمة التايوانية، تايبي، رغم تحذيرات بكين.

وكانت السلطات الصينية قد هددت في الفترة الأخيرة بالرد المناسب على الخطوة الأمريكية، حيث تعتبر بكين تايوان جزءا من أراضيها وتعلن أنها تريد أن تستردها بالقوة إن اقتضى الأمر.

من جهتها، تعتمد واشنطن إزاء تايوان دبلوماسية تُعرف بـ"الغموض الاستراتيجي" حيث تقوم بالاعتراف بحكومة صينية واحدة هي تلك الموجودة في بكين، مع الاستمرار في توفير دعم حاسم لتايبي والعزوف في الوقت عينه عن تأكيد إذا ما كانت ستدافع عسكريا أم لا عن الجزيرة في حال اجتياحها.

تصاعد التوتر بين أكبر قوتين عالميتين جعل العالم يحبس أنفاسه من اندلاع مواجهة عسكرية حيث يمتلك جيشا البلدين قوات جوية ضاربة، وترسانة نووية فتاكة.

حسب الموقع الالكتروني المتخصص "غلوبال فايير باور" يحتل الجيش الأمريكي الصدارة في تصنيف أقوى الجيوش عالميا، فيما يأتي نظيره الصيني في المرتبة الثالثة بعد الجيش الروسي (المركز الثاني).

ويبلغ عدد سكان الولايات المتحدة حوالي 335 مليون نسمة، بينهم 147 مليون نسمة قوة بشرية متاحة في حين يصل عدد أفراد الجيش الأمريكي إلى 1.38 مليون جندي بينهم 442 ألف في قوات الاحتياط.

ومن حيث القوة الجوية يمتلك الجيش الأمريكي 13247 طائرة حربية، بينها 1957 مقاتلة، و783 طائرة هجومية، وأكثر من 982 طائرة شحن عسكري، إضافة إلى 2661 طائرة تدريب، و5463 مروحية عسكرية منها 910 مروحية هجومية.

ولدى الجيش الأمريكي 6612 دبابة و45193 مدرعة و1498 مدفع ذاتي الحركة وأكثر من 1339 مدفعا ميدانيا، إضافة إلى 1366 راجمة صواريخ.

ومن حيث القوة البحرية، يضم الأسطول البحري الأمريكي 484 قطعة بحرية منها 11 حاملة طائرات و92 مدمرة و68 غواصة، إضافة إلى 8 كاسحات ألغام.

وبلغت ميزانية الدفاع ومعدل الإنفاق السنوي للجيش الأمريكي (2022) 770 مليار دولار أمريكي.

فيما يخص الجانب الصيني، يبلغ عدد السكان 1.397مليار نسمة، بينهم قرابة 754 مليون نسمة قوة بشرية متاحة وتعداد جنود الجيش الصيني في الخدمة 2 مليون جندي، إضافة إلى 510 آلاف جندي في قوات الاحتياط.

ويمتلك الجيش الصيني أكثر من 3285 طائرة حربية بينها 1200 مقاتلة، و371 طائرة هجومية، كما يمتلك الجيش الصيني 912 مروحية عسكرية منها 281 مروحية هجومية.

وعلى صعيد الدبابات يمتلك الجيش الصيني 5250 دبابة، و35 ألف مدرعة، ومن حيث عدد المدافع يمتلك الجيش الصيني أكثر من 4120 مدفعا ذاتي الحركة، وقرابة 1734 مدفع ميداني، و3161 راجمة صواريخ.

ومن حيث القوة البحرية يتكون الأسطول الصيني من 777 قطعة بحرية منها حاملتي طائرات، و79 غواصة، و41 مدمرة و49 فرقاطة و36 كاسحة ألغام.

وتبلغ ميزانية الدفاع ومعدل الإنفاق السنوي للجيش الصيني (2022) 230 مليار دولار أمريكي.

وعلى صعيد القوة النووية، كشفت "سي إن إن" أنه يُعتقد أن جيش الولايات المتحدة يمتلك 3750 سلاح نووي، بفارق كبير عن نظيره الصيني الذي يمتلك قرابة 350 سلاحا نوويا.