قالت الكاتبة و الحقوقية المغربية جميلة سعدون إن المرأة في المغرب تتحمل القسط الأكبر من النتائج الكارثية لسياسات المخزن

و في مقال للكاتبة نشر على الصفحة الرسمية للحركة النسوية لمناهضة الهيمنة و كافة اشكال الاستقلال تحت عنوان "الأوضاع الاجتماعية والقانونية للنساء بالمغرب"، أوضحت الكاتبة أن السياسات الليبرالية التي تبنتها الدولة المخزنية دفعت إلى "تحمل النساء للقسط الأكبر من نتائجها الكارثية بتقليص النفقات العمومية و ارتفاع الاسعار ونهب المال العام".

و نتج عن هذه السياسات، تضيف جميلة سعدون، "زيادة الفقر وتوسع الهشاشة وتنامي البطالة من 13.8% الى14.7%، وتقلص مشاركة النساء في الانشطة الاجتماعية ب 25%"، مشيرة الى أن البرامج التي اتخذتها السلطات المغربية "لم تستطع التخفيف من وطأة هذه الأوضاع، أو تحقيق الجزء اليسير من الاهداف المعلنة".

بل ساهمت هذه البرامج، وفقها، "في تدني المستوى التعليمي وتوسع الفوارق الطبقية و انتشار الامراض وانخفاض مستوى الوعي، مما فرض على النساء الانخراط في العمل داخل قطاعات يسودها الاستغلال المفرط، طول ساعات العمل، والاجور المنتقصة، وانعدام الحماية الاجتماعية".

و أبرزت جميلة سعدون أن "تدمير الرعاية الصحية وغياب مسؤولية الدولة ومسلسلات الخوصصة قد ساهم في استفحال امراض فقدان المناعة المكتسبة والسرطانات".

كما أبرزت أن التغيرات المناخية في المغرب، كالفيضانات التي عرفتها المناطق الجنوبية، قد زادت من معاناة المرأة، بعد هدم منازل بكاملها وتشريد نساء و اطفال.