استدعت الصين اليوم الثلاثاء السفير الأمريكي لدى بكين، نيكولاس بيرنز، لتسليمه احتجاجا رسميا على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان.

وقالت وزراة الخارجية الصينية إن نائب وزير الخارجية الصيني شي فنج، استدعى السفير الأمريكي لدى بكين لتسليمه مذكرة احتجاج على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي إلى تايوان.

وتجاهلت بيلوسي تلويحات الصين بعمل عسكري، ووصلت اليوم الثلاثاء، إلى يايوان في زيارة هي الأولى لمسؤول بهذا المستوى إلى الجزيرة التي تتمسك الصين بالسيادة عليها.

وفيما حرصت بيلوسي، فور وصولها، على تقديم لمحة عامة عن زيارتها وأجندتها، لم يتأخر رد الفعل الصيني المندد بزيارة لطالما حذرت بكين من عواقبها