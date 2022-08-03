طلب النائب العام في مجلس القضاء الجزائر، حكما بالسجن 10 سنوات وغرامة مليون دينار جزائري لرزاقي أسامة مدير الشركتين، بوابة فوتري vyklyk.dz، فيما التمس 3 سنوات خبسا و 500 ألف دينار دج غرامة على المؤثرين نوميديا ​​لازول، وريفكا، "بوجملين فاروق" وستانلي "أمداو محمد أبركان" وبقية المتهمين هم "رزق سيف الدين"، "ش. هشام"، "ب. نجلاء"، "ح. محمد أمين"، "بناية سعاد" "جبالي ليلى"، "طيبي نجاة"، "الحاج زكريا"، "ت. نسيم"، شارع عبد الرحمن"، "ر. ياسين"، "ب. محمد أمين".

ووجهت للمتهمين، جنحة غسل الأموال باستخدام التسهيلات الممنوحة من خلال نشاط أقيم في إطار جماعة إجرامية منظمة، وجنحة مخالفة تشريعات وأنظمة الصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، بالإضافة إلى جنحة التزوير والتزوير في المستندات المصرفية والجنح والتزوير واستخدام التزوير في الأوراق الإدارية.

فيما واجهت نهم للمؤثرون نوميديا ​​لازول وريفكا، وستانلي وإيناس العبدلي والمتهمين ر. باديس ، س. هشام و ب. محمد أمين، جنحة الاشتراك في الاحتيال على الجمهور، وجنحة المشاركة في غسيل الأموال باستخدام التسهيلات الممنوحة من نشاط أقيم في إطار جماعة إجرامية منظمة، وجنحة المشاركة في انتهاك تشريعات ولوائح الصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.

وجاءت الالتماسات بعد أن استأنف المتهمون الحكم الصادر بحقهم من محكمة الدار البيضاء، والتي حكمت عليهم بعقوبات مختلفة تتراوح ما بين سنة إلى ثماني سنوات سجنا.