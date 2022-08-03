أطلقت وزارة الصناعة، مساء الثلاثاء، مشاورات مع القطاعات والهيئات المعنية بتجسيد مشروع إنتاج حليب الأطفال الرضع في الجزائر كمرحلة أولى.

وأضاف بيان الوزارة، عبر حسابها في الفايسبوك، أن المرحلة الثانية للمشروع يتمثل في إشراك كل الفاعلين والمتعاملين الاقتصاديين قصد إنجاز مركب متكامل عبر شراكة قوية بين القطاعين العام والخاص، وبالأخص مع مستوردي مسحوق الحليب من بين العلامات العالمية الكبرى الناشطين في هذا المجال الاستراتيجي بالجزائر، ولإعطاء قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

وأكد وزير الصناعة، أحمد زغدار، أن السوق الوطني بحاجة إلى الاستثمار في هذا المجال الحيوي، واستبدال الحليب المجفف المستورد من الدول الأوروبية بمنتوج يصنع على المستوى المحلي، مفيدا أن حليب الأطفال الرضع يعد منتوجا صناعيا استراتيجيا حساسا.

ويقدر الإنتاج العالمي لمسحوق الحليب المخصص للأطفال الرضع بـ 1.9 مليون طن من الحليب المجفف سنويًا، وتستورد الجزائر هذه المادة من الدول الأوروبية بنسبة 100 بالمائة.