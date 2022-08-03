قالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الصينية، هوا تشوينونغ، اليوم الأربعاء، إن إجراءات الرد على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، إلى تايوان، ستكون قوية وسريعة.

وأضافت تشوينونغ خلال تصريحات صحفية: "أن وزير الخارجية "وانغ يي" أكد صباح اليوم أن الصين ستفعل كل ما يلزم للدفاع عن أراضيها والولايات المتحدة ستتحمل مسؤولية كل ما يحدث.. إجراءات الرد ستكون قوية وسريعة".

واعتبرت تشوينونغ أن زيارة بيلوسي إلى تايوان بعثت برسالة خاطئة للانفصاليين هناك، مشيرة إلى أن هذه الزيارة تنتهك مبدأ الصين الواحدة، وتزعزع استقرار أراضي الصين.

ولفتت الناطقة باسم الخارجية الصينية، إلى أن العديد من الدول، بينها روسيا، أبدت دعمها لمبدأ الصين الواحدة وجهود بكين للحفاظ على سيادة وسلامة أراضيها، مضيفة: "بعد زيارة بيلوسي ندد أشخاص من مختلف الدول بهذه الزيارة غير الحكيمة والخاطئة والمتهورة وعبروا عن دعمهم لمبدأ الصين الواحدة".