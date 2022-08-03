يواجه، مساء اليوم، بداية من الساعة السابعة، المنتخب الجزائري لكرة القدم لأقل من 20 سنة، نظيره المصري على ملعب "الأمير سلطان بن عبد العزيز" بمدينة أبها، وذلك لحساب نصف نهائي كأس العرب التي يلاقي في نصفها الآخر حامل اللقب المنتخب السعودي مع فلسطين، وعقدت أمس الثلاثاء، المؤتمرات الصحفية للمدربين المتأهلين إلى المربع الذهبي.

وقال المدير الفني للمنتخب الجزائري، محمد لاسات "الاستعداد لهذه المباراة لم يتم على نحو جيد بسبب ضيق الوقت، لكن حرصنا على الاسترجاع والمحافظة على المعدل البدني للاعبين، ونحن في جاهزية كبيرة لملاقاة المنتخب المصري".

وأردف: "هذه البطولة ناجحة وستفيدنا كثيراً في المستقبل القريب، وأتمنى استمرارها وهي أفضل من البطولات الإفريقية التي تقام كل عامين، وأتوقع أن تكون البطولة العربية هي الهدف الأول لكافة المنتخبات، المنشآت والملاعب رائعة في منطقة عسير، والمناخ ملائم للغاية لخوض مباريات بهذه القوية".

وختم لاسات "في حال الفوز على منتخب مصر وهو ما نسعى إليه، أعتقد أننا سنفوز بالمباراة النهائية ونتوج باللقب أمام أي منافس سواءً منتخب السعودية أو منتخب فلسطين".

ونشر موقع الاتحاد العربي تصريحات المدربين، حين قال مدرب منتخب مصر محمود جابر "إن الوقت لم يسعفنا للاستعداد بالشكل الكافي وقمنا فقط بعمليات الاستشفاء للاعبين، مشوارنا جيد والمستوى يتطور من مباراة لأخرى، وسنمضي في طريقنا نحو بلوغ المباراة النهائية، المنافسة مع منتخب الجزائر شريفة وهو لقاء أخوي، وسنعمل على تحقيق الفوز دون أي تهاون، نحترم المنافس وسنقدم سوياً مباراة تليق بسمعة الكرة المصرية والجزائرية".

وأتم حديثه عن لقاء الغد "جمهورنا في المملكة العربية السعودية هو الداعم الأكبر لنا في تلك البطولة، وهذا الحضور القوي يمنحنا إصراراً وعزيمة نحو تحقيق الفوز وتقديم أفضل المستويات وإسعاد كافة الجماهير المصرية".

يشار أن المنتخب الجزائر خسر نهائي البطولة ذاتها العام الماضي عند خسارته أمام السعودية بمصر بهدفين لواحد في المواجهة التي لُعبت على أرضية ميدان "30 يونيو" التابع للدفاع الجوي بالقاهرة.