غادرت المريضة التي خضعت لعملية استئصال ورم بحجم 13 كيلو غرام بمستشفى البير بقسنطينة، غرفة الإنعاش صباح اليوم.

وأكدت في تصريح لها لإذاعة قسنطينة، أنها لم تكن تتبع أي علاج قبل العملية، ولم تكن على دراية بوجود الكيس الدموي داخل جسمها، كما أنها لم تكن تشعر بأية آلام.

وتابعت المريضة، "كنت أظن أن انتفاخ بمنطقة الرحم هو عبارة عن وزن زائد وشحوم متراكمة بالمكان، وكنت ألاعب الأطفال بالبيت وأحسست خلالها بألم كبير، حيث توجهت بعدها إلى طبيب داخلي والذي طلب مني الذهاب مباشرة إلى المستشفى".

وأضافت المتحدثة، أنها "لا تزال متفاجئة من حجم الكيس الدموي الذي تم استئصاله من رحمها".

ووجهت "نصيحة لكل المواطنين والنساء حول أهمية القيام بمعاينات طبية دورية وفحوصات للكشف المبكر عن احتمال وجود مشاكل صحية أو أمراض".