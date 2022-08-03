حجزت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببومرداس، 5173 كيس سعة 25 كلغ أي بوزن إجمالي 129 طن و325 كلغ، ما يعادل مبلغ 10.346.0000 دينار كما تم حجز شاحنتين وتوقيف أربعة أشخاص.

وأوضح بيان لذات المصالح، أن العملية جاءت استغلالا لمعلومات مفادها وجود مستودع ببلدية بودواو يتم فيه تخزين مادة بودرة الحليب، وبعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية وصدور إذن بالتفتيش عن وكيل الجمهورية المختص إقليمياً، وبالتنسيق مع مديرية التجارة لولاية بومرداس، تم تفتيش المستودع ليتم العثور على مادة بودرة الحليب أجنبية الصنع معفية من الضريبة وموجهة خصيصاً للأجبان قصد صناعة الحليب ومشتقاته تشجيعا للصناعات الغذائية.

وأضاف بيان الدرك، أنه بعد التحقيق والتحري تبين أن صاحب المستودع يقوم ببيع مواد أولية تم اقتناؤها قصد التحويل في حالتها الأصلية ويتعامل مع أشخاص خارج الولاية، حيث تم تقديم الموقوفين أمام وكيل الجمهورية بتهمة المضاربة غير الشرعية وإعادة بيع مواد أولية تم اقتناؤها قصد التحويل في حالتها الأصلية.