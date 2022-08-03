استدعت مصالح الأمن التونسي رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، لاستجوابه بشأن تصريحاته خلال تأبينية أدلى بها أحد القيادات الحركة في منطقة تطاوين جنوبي تونس شهر فيفري الفارط، قال فيها إن "فرحات العبار لم يكن يخشى حاكما أو طاغوتا".

واتهمت السلطات الغنوشي بنعت "الأمنيين بالطاغوت" خلال تأبينه للقيادي بحركة النهضة، وأدانت حركة استدعاء الغنوشي للاستجواب، واعتبرت إن "ما يحصل إنما هو حلقة جديدة من حلقات استهداف الرموز السياسيين المعارضين للانقلاب وترهيبهم ومحاولة سخيفة لفبركة ملف على أساس اصطياد فاسد لكلمة التأبين للأستاذ راشد الغنوشي، وأن الكلمة تضمنت بوضوح لا يقبل أي تأويل، إلا لمن تسوّل له نفسه السوء، مناقب الفقيد وشجاعته في مواجهة الظلم والطغيان، ولم تتعرض بتاتا لذكر الأمنيين لا تصريحا ولا تلميحا"

وشددت النهضة إن " الغنوشي رمز من رموز الفكر الوسطي المعتدل قضى حياته في الدفاع عن الحريات والديمقراطية ومحاربة الاستبداد والتطرف الفكري أيا ما كانت المرجعية التي يتدثر بها، وهو ما تشهد به بيانات الحزب وكتابات الأستاذ راشد وحواراته ومواقفه قبل الثورة وبعدها، لاسيما إبان انتشار الجماعات التكفيرية التي كفرت الحكومات واستهدفت قوات الأمن والجيش الوطنيين".

وهذه هي المرة الثانية التي يتم فيها استدعاء الغنوشي للاستجواب، بعد مثوله قبل أسبوعين أمام قاضي التحقيق، في قضية تخض تلقي جمعية "نماء" التي تتبع الحركة، تمويلات من الخارج.