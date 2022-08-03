أزالت رئاسة شؤون الحرمين الشريفين في السعودية، مساء الثلاثاء، الحواجز الوقائية المحيطة بالكعبة الشريفة، تزامنا مع بدء موسم العمرة.

وأعلن رئيس شؤون المسجدين الحرام والنبوي الشيخ عبد الرحمن السديس، في بيان، "صدور الموافقة الكريمة (للملك سلمان بن عبد العزيز) على رفع الحواجز الوقائية حول الكعبة المشرفة، تزامنا مع بدء موسم العمرة".

وأكد أن "القرار يجسد اهتمام القيادة الرشيدة بزوار المسجد الحرام وتسهيل مناسكهم وعباداتهم في أجواء روحانية آمنة ومطمئنة، مع الكثافة التي بدأ يشهدها الحرم المكي (من الطائفين) تزامنا مع موسم العمرة".

ونشرت رئاسة شؤون الحرمين، عبر حسابها الموثق بتويتر، صورا تظهر عودة الكعبة دون حواجز تحيطها، وغردت "إزالة الحواجز الوقائية المحيطة بالكعبة المشرفة".

وكانت الحواجز الوقائية وضعت لأول مرة حول محيط الكعبة المشرفة ومقام إبراهيم، ضمن تدابير مواجهة فيروس كورونا بالمملكة، وسط إجراءات تعقيم وتطهير وتعطير مستمرة.

وبدأ موسم العمرة أوائل هذا الأسبوع بعد موسم حج شهد أجواء إيمانية وصحية متميزة.

وفي جوان الماضي، قررت السعودية رفع الإجراءات الاحترازية المتعلقة بمكافحة الوباء.