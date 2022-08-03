تنهي مصالح أمن ولاية برج بوعريريج إلى علم المواطنين أن مصالحها قامت بتوقيف رعية إفريقية المتابع في قضية نصب واحتيال.

وأوضح بيان ذات الهيئة عبر الصفحة الرسمية للشرطة الجزائرية على "فايسبوك"، أنه عملا بالإذن الصادر عن نيابة الجمهورية لدى محكمة برج بوعريريج قامت الفرقة الاقتصادية والمالية بتوقيف المدعو ح ح رعية إفريقية متابع في قضية نصب واحتيال.

وأضاف ذات المصدر، أن مصالح أمن ولاية برج بوعريريج وجهت نداء لكل شخص كان قد وقع ضحية للسابق الذكر، أو يمكنه إفادة التحقيق المفتوح في قضية الحال، التقرب إلى نيابة الجمهورية لدى محكمة برج بوعريريج، أو التقدم إلى المصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن الولاية أو إلى أقرب مقر للشرطة عبر تراب الجمهورية لتقييد شكوى أو الإدلاء بشهادة.