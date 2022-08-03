قامت صباح اليوم الأربعاء، لجنة تأهيل الملاعب التابعة للرابطة المحترفة لكرة القدم، بزيارة ميدانية لمعاينة ملعب 20 أوت 1955، للوقوف على جاهزيته لاستقبال مباريات البطولة في الموسم الكروي الجديد وذلك بحضور رئيس المجلس الشعبي لبلدية محمد بلوزداد "محمد لعمامرة" ومدير الملعب "نور الدين بوفسيو" بالإضافة لممثلين عن فريق شباب بلوزداد، الأمن الوطني والحماية المدنية.

وحسب الصفحة الرسمية للنادي على الفايسبوك، فإنه تم تسجيل بعض التحفظات خلال محضر التأهيل لتبرمج الهيئة زيارة تفقدية ثانية من أجل التأهيل النهائي وذلك بتاريخ 21 أوت 2022.