قررت منظمة الدول المصدرة للنفط وحلفاؤها، أو ما يعرف بمجموعة "أوبك+"، بمناسبة اجتماعها الوزاري الـ31، اليوم الأربعاء، رفع الإنتاج الإجمالي للمجموعة بـ100 ألف برميل يوميا في شهر سبتمبر المقبل، حسبما أعلن عنه وزير الطاقة و المناجم، محمد عرقاب.

وبهذا تكون الدول الـ23 للتحالف قد اتفقت على خفض مستوى الزيادة الشهرية بالمقارنة مع تلك المقررة للشهر الجاري.

وتعتبر الزيادة الشهرية المقررة لشهر سبتمبر الأقل من تلك المعتمدة منذ تطبيق مخطط الرفع التدريجي للإنتاج المتفق عليه في اجتماع أوبك+ في جويلية 2021.

وقامت دول المجموعة برفع إنتاجها الإجمالي منذ أوت 2021 بمعدل 400 ألف برميل يوميا كل شهر قبل أن تقرر رفع هذا المعدل إلى 432 ألف برميل يوميا في كل شهر، لترفعه مؤخرا إلى 648 ألف يوميا من أجل الاستجابة لزيادة الطلب.

من جهتها، ستعرف حصة الجزائر زيادة قدرها 2000 برميل يوميا خلال شهر سبتمبر ليصبح إنتاج البلاد مليون و57 ألف برميل، حسب ما كشف عرقاب.