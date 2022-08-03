تم العثور على طرد يحتوي على 30 كلغ من الكيف المعالج بعرض البحر بالساحل الغربي لولاية مستغانم، حسبما علم اليوم الأربعاء من مصالح الأمن الولائي.

وأوضح بيان لخلية الصحافة والاتصال أن العملية تمت إثر معلومات وردت إلى المصلحة الولائية للشرطة القضائية مفادها العثور على كمية من المخدرات على مستوى المنطقة الصخرية بشاطئ بلدية ستيدية (20 كلم غرب مستغانم).

وبعد إخطار وكيل الجمهورية المختص إقليميا توجهت عناصر الشرطة على الفور إلى المكان حيث عثرت على طرد وسط مياه البحر معبأ بـ30 كلغ من المخدرات يضيف المصدر.

وقامت مصالح الأمن الولائي بفتح تحقيق للوقوف على حيثيات القضية وتحديد هوية الأشخاص المشتبه فيهم بغرض تقديمهم أمام نيابة الجمهورية بمحكمة مستغانم، كما أشير إليه.