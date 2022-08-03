قام رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، باستقبال و تكريم التلميذتين المتفوقتين في شهادة البكالوريا (دورة جوان 2022)، الأولى وطنيا، بن عباس إيمان في شعبة العلوم التجريبية، والثانية وطنيا، مرداس منار في ذات الشعبة.

وكان قد تعذر على بن عباس إيمان من ولاية باتنة، المتحصلة على معدل 19,55، ومرداس منار من ولاية قالمة بمعدل 19,23 في شهادة البكالوريا، حضور حفل تكريم المتفوقين الأوائل في الامتحانات المدرسية الوطنية لدورة 2022 الذي كان قد أشرف عليه الرئيس تبون، الأربعاء الفارط بقصر الشعب، بسبب عارض صحي.