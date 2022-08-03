كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الباقي بن زيان، اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة، أنه تم تلبية إحدى الرغبات الثلاثة الأولى لـ65.46 بالمائة من مجموع 330.618 ناجح في شهادة البكالوريا (دورة جوان 2022) قاموا بالتسجيلات الأولية، التي تمت عبر البوابة الإلكترونية للوزارة.

وقال بن زيان خلال إشرافه على لقاء خصص للإعلان عن نتائج توجيه حاملي شهادة البكالوريا الجدد والإعلان الرسمي عن فتح بوابة الاطلاع عن هذه نتائج أن "المرحلة الأولى من التسجيلات الأولية أسفرت عن تلبية إحدى الرغبات الثلاث لـ65.46 بالمائة من المسجلين، موضحا أن اختيار التخصصات الجامعية يخضع لـ"4 معايير محددة مسبقا"، وهي "الرغبات المعبر عنها، شعبة البكالوريا والنتائج المحصل عليها" وكذا "قدرات الاستقبال بالمؤسسات الجامعية والدوائر الجغرافية".

وبعد أن ذكر بارتفاع عدد الناجحين "المتفوقين الذين حصلوا على معدلات مرتفعة"، أبرز أن عملية توجيه "الحاصلين على تقدير (من قريب من الجيد إلى ممتاز) عرفت بعض الصعوبات "، لكون رغبات هذه الفئة تصب "معظمها في التخصصات التي تضمنها المدارس الوطنية العليا، والعلوم الطبية والمدارس العليا للأساتذة التي توفر مقاعد محدودة".

وأوضح في نفس الإطار أن الارتفاع المسجل في نسبة الناجحين في العلوم التجريبية والرياضيات والتقني رياضي التي بلغت 57 بالمائة وكذا شعب آداب وفلسفة ولغات أجنبية وتسيير واقتصاد التي بلغت نسبة النجاح فيها 43 بالمائة، "عوامل كان لها تأثير على عملية التوجيه".

وحسب نتائج التسجيل الأولى التي أعلنت عنها الوزارة، فقد أجرى 330.618 ناجح التسجيلات الأولية، أي بنسبة 95.73 بالمائة، فيما لم يقم بهذه العملية 14764 ناجح أي بنسبة 4.27 بالمائة، ووصل عدد الذين لم يتحصلوا على أية رغبة من رغباتهم العشر حوالي 9714 مع منحهم إمكانية إعادة إدخال رغبات جديدة خلال المرحلة الثانية من التسجيلات.

وحسب الوزارة، فقد تم توجيه 133194 ناجح مسجل حسب رغباتهم الأولى أي بنسبة 40.29 بالمائة، فيما بلغ عدد الموجهين حسب رغباتهم الثانية 46677 أي بنسبة 14.12 بالمائة، إلى جانب 36552 آخر حسب رغبتهم الثالثة أي بنسبة 11.06 بالمائة.