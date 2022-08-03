أعلنت إدارة اتحاد الجزائر، اليوم الأربعاء، رسميا، إنهاء مهام مدرب الفريق الأول، جميل بن واحي، بعد مثوله أمام لجنة الانضباط.

وجاء في بيان النادي العاصمي "امتثل اليوم الأربعاء 03 أوت 2022 بداية من الساعة العاشرة صباحاً إلى غاية 15:00 زوالا أمام المجلس التأديبي ثلاثي الطاقم الفني المتكون من المدرب جميل بن واحي والمحضر البدني كمال بوجنان ومدرب الحراس الوناس ڨاواوي بعد الخطأ الجسيم الذين ارتكبوه في حق الفريق وذلك بمقاطعتهم للتربص التحضيري الذي كان مبرمجا في تركيا بداية من يوم الإثنين الفاتح من أوت".

وتابع ذات البيان "بعد الاستماع إلى أقوال الثلاثي كل على حدى وتقديمهم للتفسيرات والتبريرات، فقد تقرر إنهاء مهام الثلاثي جميل بن واحي وكمال بوجنان والوناس ڨاواوي".