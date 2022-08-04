استقبل وزير السياحة والصناعة التقليدية، ياسين حمادي، اليوم الأربعاء بتونس، من طرف الرئيس التونسي، قيس سعيد، حسب ما أفاد به بيان للوزارة.

وأوضح ذات المصدر أن هذا الاستقبال تم على هامش زيارة العمل التي يقوم بها حمادي إلى تونس, وذلك بمناسبة انعقاد الدورة الـ5 للجنة القطاعية المشتركة الجزائرية-التونسية يومي 2 و3 أغسطس الجاري.

وأشار البيان إلى أن الوزير أكد خلال هذا اللقاء، على "عزم الحكومة الجزائرية، بقيادة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، على تعزيز العلاقات الثنائية مع الجمهورية التونسية والرقي بها لتحقيق التكامل الذي تتطلع إليه السلطات العليا للبلدين في شتى المجالات، لا سيما في قطاع السياحة والصناعة التقليدية، الذي تسعى الجزائر لجعله قطاعا رائدا وأحد أهم روافد الاقتصاد الوطني".

من جانبه، أعرب الرئيس التونسي عن "امتنانه للدولة الجزائرية نظير دعمها وتعاونها الدائم"، مؤكدا على "استعداد بلاده لتوسيع علاقات التعاون ودفعها قدما لما يخدم مصلحة البلدين الشقيقين".

من جهة أخرى، أشار البيان إلى اختتام الدورة الخامسة للجنة المشتركة الجزائرية-التونسية للتعاون في المجال السياحي اليوم الأربعاء، مبرزا أن حمادي و وزير السياحة التونسي، محمد المعز بلحسين، وقعا على "محضر اجتماع اللجنة الذي عرف تعاونا وجلسات عمل بين وفدي البلدين من أجل بعث تعاون وتكامل جديد للعلاقات الجزائرية-التونسية في المجال السياحي".