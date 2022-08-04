خلف حادث مرور وقع اليوم الأربعاء بولاية مستغانم وفاة ثلاثة أشخاص وجرح أربعة آخرين حسبما علم من المديرية الولائية للحماية المدنية.

وأوضح بيان لخلية الإعلام والاتصال بذات المديرية أن فرق الإسعاف التابعة لوحدة قطاع المقطع مدعومة بالوحدتين الثانويتين لعين النويصي و حاسي مماش تدخلت مساء اليوم لإجلاء ضحايا حادث مرور وقع بالطريق الوطني رقم 17 أ ببلدية فرناكة (غرب مستغانم).

وأدى حادث اصطدام شاحنة بسيارة سياحية إلى وفاة ثلاثة أشخاص (رجل و امرأة وطفلة) بعين المكان وإصابة أربعة أشخاص آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، يضيف نفس المصدر.

وقامت الفرق المتدخلة بتحويل جثث المتوفين إلى مصلحة حفظ الجثث بالمركز الاستشفائي الجامعي بومدين بن سماعين بمستغانم ونقل المصابين إلى مصلحة الاستعجالات الطبية الجراحية بذات المؤسسة الصحية، مثلما أشير إليه.