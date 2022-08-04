ودع المنتخب الوطني لكرة القدم، أقل من 20 سنة، اليوم الأربعاء، البطولة العربية بعد انهزامه أمام نظيره المصري بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف في نصف النهائي.

واستغل المنتخب المصري الأخطاء الفادحة للدفاع الجزائري وارتباك الحارس ملالة مسجلين ثلاثة أهداف عن طريق ركنيات، في حين سجل البديل أخريب هدف "الخضر" الوحيد في الدقيقة 70.

وكان صاحب الأرض، المنتخب السعودي، قد تجاوز نظيره الفلسطيني بنتيجة عريضة (5-0) في نصف النهائي الأول، وسيكون على موعد مع مواجهة "الفراعنة" في النهائي بمدينة أبها التي تستضيف البطولة.