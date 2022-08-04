تتوقع مصالح الأرصاد الجوية اليوم الخميس تساقط أمطار غزيرة تتخللها في بعض الأحيان رعود على عدة ولايات بشرق وجنوب البلاد.

وأوضحت ذات المصالح في تنبيه من المستوى الأول لدرجة اليقظة باللون الأصفر إن أمطارا غزيرة تتخللها في بعض الأحيان رعود ستتهاطل بداية من الساعة العاشرة من صبيحة اليوم إلى غاية الساعة التاسعة ليلا على ولايات سوق أهراس، عين ڤزام، برج بوعريريج، برج باجي مختار، ميلة، أم البواقي، تبسة، ڤالمة، باتنة، سطيف، خنشلة وقسنطينة.

وأشار المصدر ذاته إلى إن كمية الأمطار المتوقعة طوال مدة صلاحية هذا التنبيه قد تصل إلى 20 ملم محليا.