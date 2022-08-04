واصلت أسعار النفط، اليوم الخميس، انخفاضها بعد أن تراجعت أسعار أمس إلى أدنى مستوياتها في ستة أشهر خلال الجلسة الماضية، عقب ظهور بيانات مخزونات النفط الأمريكية.

وبحلول الساعة 07:20 بتوقيت غرينتش، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.30 بالمائة إلى 90.39 دولار للبرميل، فيما انخفضت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 0.41 بالمائة إلى 96.38 دولار للبرميل.

وانخفضت أمس أسعار النفط بنحو 4 بالمائة بعد ارتفاع مفاجئ لمخزونات الخام في الولايات المتحدة، إذ أظهرت البيانات ارتفاع مخزونات الخام هناك بمقدار 4.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الـ 29 من جويلية الماضي، خلافا للتوقعات.