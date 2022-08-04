أطلقت شركة الخطوط الجوية الجزائرية، مساء أمس الأربعاء، خطا جويا جديدا مباشرا يربط الجزائر بالعاصمة القطرية الدوحة.

وأشرف على مراسم تدشين الخط الجديد الرئيس المدير للشركة ياسين بن سليمان، بحضور الأمين العام لوزارة النقل وسفير الجزائر في دولة قطر.

وبالمناسبة، أكد بن سليمان أن إطلاق هذا الخط يأتي تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في إطار تعزيز التعاون بين الجزائر ودولة قطر، كما يندرج ضمن استراتيجية تطوير النقل المصادق عليها من طرف الحكومة. كما يأتي افتتاح هذا الخط الجوي الجديد في إطار خطة التطوير التجاري لشبكة الخطوط الجوية الجزائرية، إذ يعتبر الأول في إطار البرنامج المعد من طرف الشركة في آفاق سنة 2025، والمتضمن إطلاق 15 خطا جديدا، نحو وجهات إفريقية وأوروبية وآسيوية ونحو أمريكا الجنوبية، حسب الرئيس المدير العام.

وبرمجت الخطوط الجوية الجزائرية رحلتين في الأسبوع على هذا الخط، وذلك يومي السبت والخميس، حسبما أفاد به بن سليمان الذي أكد بأن "توقيت الرحلات اختير بشكل مدروس ليتناسب مع رغبات الزبائن".

وتنطلق أول رحلة على متن طائرة من نوع ايرباص أ330 بـ 251 مقعد (219 من الدرجة الاقتصادية و14 من الدرجة الممتازة و18 مقعدا من درجة رجال الأعمال)، لتصل مطار الدوحة صبيحة اليوم الخميس 4 أوت.

وبافتتاح هذا الخط الجديد يصل العدد الإجمالي للخطوط الدولية للخطوط الجوية الجزائرية إلى 45 خطا، وفقا لتصريحات الرئيس المدير العام.

وكانت مبيعات التذاكر الخاصة بالخط الجزائر-الدوحة انطلقت في الأسبوع الأول من جويلية الماضي عبر الأنترنت ووكالات الخطوط الجوية الجزائرية والوكالات السياحية، لتتيح فرصة التنقل مباشرة بين البلدين، كما تسمح للمتعاملين الاقتصاديين لنقل بضائعهم بين الجزائر والدوحة.

ويبدأ سعر التذكرة الواحدة، ذهابا وإيابا، من الجزائر إلى الدوحة من 64200 دج شاملة جميع الضرائب، ومن الدوحة بـ 2200 ريال قطري شاملة جميع الضرائب، وهو ما يعتبر "أحسن سعر" في السوق بالنسبة لهذا الخط، حسب بن سليمان.

وفضلا عن المواطنين الجزائريين، فإن الخطوط الجوية الجزائرية ترغب من خلال هذا الخط الجديد في استقطاب الزبائن من الدول الإفريقية، الراغبين في التنقل إلى الدوحة لاسيما المتعاملين الاقتصاديين منهم.

من جهته، ثمن سفير الجزائر في قطر، مصطفى بوتورة، هذه الخطوة التي جاءت كثمرة للتطور الذي تشهده العلاقات بين البلدين على عدة مستويات، والذي أكدته زيارة رئيس الجمهورية إلى قطر في فيفري الماضي.