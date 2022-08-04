انتشل غطاسو الحماية المدنية لولاية سكيكدة مساء أمس الأربعاء، غريقين بشاطئ قرباز 05 غير المحروس والممنوعة به السباحة والتابع إقليميا لبلدية جندل محمد سعدي.

وأفادت خلية الإعلام والاتصال لذات الهيئة في بيان عبر صفحتها على الفايسبوك، بتدخل غطاسي الوحدة البحرية مدعمة بالوحدة الثانوية بن عزوز مساء الأربعاء في حدود الساعة الخمسة وخمسين دقيقة، لأجل غريقين متوفيين بشاطئ قرباز 05 غير محروس وممنوعة به السباحة ببلدية جندل محمد سعدي الذي يبعد عن الشاطئ المسموح به لسباحة بـ 07 كلم.

وأضاف نفس المصدر إن الصحيتين البالغين من العمر 15و16 سنة ينحدران من دائرة عزابة في ولاية سكيكدة حيث تم انتشالهما من طرف مواطنين في حدود الساعة السادسة مساء وتم تحويلهما إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى عزابة.