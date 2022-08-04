تجري أشغال صيانة شطر بطول 20 كلم من طريق الوحدة الإفريقية العابر للصحراء، حسبما علم اليوم الخميس لدى مسؤولي قطاع الأشغال العمومية بولاية المنيعة.

وتهدف هذه العملية إلى معالجة النقاط السوداء التي أحصتها المصالح التقنية لمديرية الأشغال العمومية وتدعيم هذا المحور على مسافة 20 كلم، حسبما أوضح مدير القطاع، دادة موسى الأزهر.

وتمتد عبر تراب ولاية المنيعة مسافة 375 كلم من المسافة الإجمالية لهذا الطريق، منها 180 كلم توجد قيد الدراسة بهدف تجسيد أشغال ازدواجية الطريق الوطني رقم واحد، ويضاف إلى ذلك اقتراح دراسة الشطر الثاني لازدواجية الطريق انطلاقا من المنيعة باتجاه ولاية إن صالح على مسافة 179 كلم، وفق ذات المصدر.

جدير بالذكر، أن القطاع يتوفر على دور صيانة على طول مسافة الطريق الرابط بين شمال الولاية (حاسي لفحل) وحاسي نومر (جنوبا)، حيث يعتزم مسؤولو القطاع تسجيل دار صيانة جديدة في مفترق الطرقات باتجاه ولايتي تيميمون وإن صالح، مثلما جرى شرحه.