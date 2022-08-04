قال اليوم الخميس، مصدر عليم لـ "الخبر"، إن إدارة اتحاد الجزائر ستقدم مساء اليوم المدرب الجديد للنادي.

وحسب المصدر ذاته، فإن بوعلام شارف سيشرف على فريق سوسطارة، هذا الموسم وسيعمل رفقة مدرب الحراس حنيشاد في انتظار تعيين مساعدين له.

يشار إلى أن ثلاثي الطاقم الفني المتكون من المدرب جميل بن واحي والمحضر البدني كمال بوجنان ومدرب الحراس الوناس ڨاواوي، امتثلوا أمس الأربعاء أمام المجلس التأديبي، وبعد الاستماع إلى أقوالهم كل على حده وتقديمهم للتفسيرات والتبريرات، تقرر إنهاء مهام الثلاثي السالف الذكر، في أعقاب ما حدث مؤخرا.