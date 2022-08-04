منحت المنظمة العالمية للجمارك، بعنوان سنة 2022. الاعتماد لأربعة إطارات مركزية من المديرية العامة للجمارك، بصفتهم خبراء دوليين مكونين في مختلف التخصصات لدى المنظمة.

وأفادت المديرية العامة للجمارك في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على "فايسبوك"، أن الأمر يتعلق بعادل حابسة مدير التشريع والتنظيم والأنظمة الجمركية والذي تم اعتماده بصفة خبير مكون في مجال القيمة لدى الجمارك. بالإضافة إلى مدير فرعي لمكافحة الغش بمديرية التحقيقات الجمركية محمد أرزقي هناد الذي تم اعتماده بصفة خبير مكون في مجال تطبيق المراقبة للتبادلات ذات الطابع الاستراتيجي.

كما تم اعتماد أميرة غازلي رئيسة مكتب الاعتمادات بمديرية التشريع والتنظيم والأنظمة الجمركية كخبيرة مكونة في مجال برامج المتعامل الاقتصادي المعتمد. واعتماد يونس خيمود رئيس مكتب التصنيف التعريفي بمديرية الجباية وأسس الضريبة كخبير مكون في مجال النظام المنسق.

وأضاف ذات المصدر، إن هذه الاعتمادات التي تعتبر مكسبا هاما للجزائر تضاف إلى جملة الإنجازات التي حققتها الجمارك الجزائرية على الصعيد الدولي. وتعزيزا للمركز الذي تحتله في المنظمة العالمية للجمارك. إلى جانب ما تم تحقيقه مؤخرا بخصوص اعتماد عضوية الجزائر ممثلة في الجمارك الجزائرية في الفاتح جويلية المنصرم ضمن لجنة التدقيق "بمجلس المنظمة". التي تضم 12 عضوا والإسناد إليها وبالإجماع نيابة الرئاسة بذات اللجنة وهذا إلى غاية نهاية الدورتين 141/142 للمجلس والمزمع عقدهما في شهر جوان 2023.