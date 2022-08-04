وجهت نيابة الجمهورية لدى محكمة أم البواقي نداء للجمهور بخصوص شخص مشتبه فيه بالنصب والاحتيال وانتحال صفة عسكري، حسب ما ورد اليوم الخميس في بيان صحفي صادر عن المجموعة الإقليمية للدرك الوطني.

وجاء في البيان أن "نيابة الجمهورية لدى محكمة أم البواقي توجه نداء لكل شخص يكون قد وقع ضحية لشخص يدعى "عصام نزار"، سواء التقاه شخصيا أو تعامل معه أو له معلومات بوصفه شاهدا على وقائع مشابهة، التقرب من نيابة الجمهورية لدى محكمة أم البواقي قصد تقييد شكواه أو لسماع شهادته في الموضوع".

للإشارة، فقد تم إرفاق البيان الصحفي بصورة الشخص المشتبه فيه بالنصب والاحتيال وانتحال صفة عسكري.