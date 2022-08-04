كشف وزير التجارة كمال رزيق، أن الجزائر ستكون من بين الدول الرائدة إفريقيا في إنتاج زيت المائدة، بحيث تسعى للعودة إلى تصدير الزيت بعد سنتين أو ثلاث.

وأفاد رزيق خلال زيارة عمل رفقة وزير الصناعة أحمد زغدار، اليوم الخميس، في ولاية الجزائر، بأن مصنع محروسة أعطى دفعا قويا لصناعة الزيت.

وسيقوم الوزير بتدشين وحدة تكرير زيت المائدة بحيث ستكون قادرة على إنتاج 400 طن من زيت المائدة، مشيرا إلى أن المتوسط اليومي لاستهلاك هذه المادة في الجزائر يقدر بـ 1600 طن.

وأضاف، بدخول مصانع كتامة بجيجل ومصنع آخر بتيبازة ومؤسسة القليعة ستصبح الجزائر في موقف أريحية ويتيح التوزيع العادل على مستوى 58 ولاية.