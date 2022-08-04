كشف اليوم الخميس، تقرير صحفي ألماني، عن قائمة أبرز النجوم الأفارقة الذين يتوقع أن يكونوا محل متابعة كبيرة هذا الموسم في الدوري الألماني لكرة القدم.

ونشر موقع "DW " بنسختها الفرنسية، قائمة تضم 10 لاعبين أفارقة ينشطون بعدد من الأندية الألمانية، ورشحتهم للتوهج هذا الموسم، على رأسهم النجم السنغالي ساديو ماني، نجم بايرين ميونيخ.

الموقع ذاته، وضع النجم الجزائري رامي بن سبعيني، مدافع نادي بوروسيا مونشنغلادباخ، في المركز الثالث، كأفضل العناصر التي يتنبأ لها بالبروز رفقة أنديتهم خلال الموسم 2022/2023.

كما رشح التقرير كل من الكاميروني شوبو موتينغ، والإيفواري سيباستيان هيلر، والمالي آمادو حيدارا و الكاميروني إريك ماكسيم ودانيال كوفي وإيلاس بوبو و التونسي إلياس السخيري وشيديرا أوجوكي والمصري عمر المرموش، للتألق في منافسة "البندسليغا".

وذكر الموقع، أن النجم الجزائري البالغ 27 عاماً، يعد أحد أفضل الأظهر في الفترة الأخيرة بالدوري الألماني، ووصفه بالمدافع الهدّاف، بعد أن قاد فريقه لتحقيق عدة انتصارات، حيث سجل 19 هدفا في مختلف المسابقات.

وأضاف أن لاعب المنتخب الجزائري، بصم على فترة تحضيرات مميزة مع بوروسيا، ما يبشر بموسم كبير، عكس الموسم الماضي الذي عانى خلاله اللاعب من عدة إصابات.