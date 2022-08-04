أشرف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، بالنادي الوطني للجيش ببني مسوس (الجزائر العاصمة)، على حفل تكريمي بمناسبة اليوم الوطني للجيش الوطني الشعبي.

وكان في استقبال الرئيس تبون لدى وصوله إلى النادي الوطني للجيش، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول السعيد شنقريحة، حيث بعد الاستماع إلى النشيد الوطني، استعرض تشكيلة عسكرية أدت له التحية الشرفية وصافح كبار ضباط الجيش الوطني الشعبي.

وقام رئيس الجمهورية بتكريم متقاعدي الجيش الوطني الشعبي وعائلات شهداء الواجب الوطني ومعطوبي وكبار جرحى الجيش الوطني الشعبي في إطار مكافحة الإرهاب من خلال تسليمهم شهادات تكريم وعرفان.

ومن بين الاسماء التر حظيت بالتكريم الفريق أول بن علي بن علي قائد الحرس الجمهوري، اللواء المتقاعد أحمد جنوحات، اللواء المتقاعد عبد الحميد جوادي، اللواء طيب دراجي، اللواء زبير غدايدية، اللواء شعبان غضبان، اللواء ابراهيم بلقردوح، العميد زين العابدين حشيشي، العميد مصطفى بلعيد، العميد رمضان جمعي، العميد عبد الحميد مطاطلة، العقيد ملاوي محمود.

كما كرم رئيس الجمهورية قيادات أخرى لم تتمكن من الحضور إلى النادي الوطني للجيش لدواع صحية وستسلم لهم الشهادات في بيوتهم، ويتعلق الأمر بكل من رئيس الجمهورية السابق يمين زروال، وزير الدفاع السابق خالد نزار، رئيس دائرة الاستعلام والأمن السابق محمد مدين، الجنرال المتقاعد حسين بن حديد، العميد محمد بتشين، قائد ناحية عسكرية سابق سليم صادي، العميد عبد المجيد شريف.

وبذات المناسبة، ألقى رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول السعيد شنقريحة، كلمة أكد من خلالها أنه من وحي قيم التضحية في سبيل الوطن وترسيخ مبادئها العليا وقيمها السامية في أذهان الأجيال المتلاحقة للشعب الجزائري، يأتي ترسيخ رئيس الجمهورية لتاريخ تحوير جيش التحرير الوطني إلى الجيش الوطني الشعبي في الرابع من أغسطس من كل سنة.

وأضاف قائلا: "إن ذاكرتنا الوطنية كانت وستبقى الشعلة التي تنير حاضر ومستقبل أمتنا، بما تحمله وتزخر بأسمى آيات المجد والشموخ والكبرياء ونكران الذات، في سبيل الحرية والكرامة والسيادة".

للإشارة، تم ترسيم الرابع أوت يوما وطنيا للجيش الوطني الشعبي من قبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.