عثر ما بين ليلتي الأربعاء إلى الخميس مواطنون بالمكان المسمى تمقرة ببلدية أنسيغة جنوبي خنشلة على جثة هامدة لطفل عمره أربع سنوات تطفو فوق ماء في بئر من 11 مترا طوليا به 3 أمتار من المياه.

المواطنون الذين أبلغوا مصالح الدرك والحماية المدنية التي تدخلت بالوحدة الرئيسية وفرقة التعرف لسحب جثة الطفل ع جواد أربع سنوات من بئر ونقل جثته إلى مستشفى أحمد بن بلة بعاصمة الولاية ، وحسب التحقيقات الأولية فإن الضحية قتل في مدينة خنشلة من طرف شخص قريب له يبلغ من العمر 20 سنة، ونقله إلى منطقة تمقرة ورماه في البئر لإخفاء الجريمة.

وحسب بعض الروايات، فإن قتل الطفل له علاقة بالميراث، وبعض الأحاديث تؤكد أن الجاني الذي تم توقيفه يعاني من اضطرابات نفسية وعقلية، ولا تزال التحقيقات مع أفراد أسرة الضحية والجاني متواصلة من طرف عناصر الدرك الوطني للوصول إلى حقيقية هذه الجريمة الشنعاء .